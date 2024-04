Flamengo anuncia oficialmente atacante Carlinhos, ex-Nova Iguaçu

Do UOL, no Rio de Janeiro

O Flamengo anunciou oficialmente a contratação do atacante Carlinhos, ex-Nova Iguaçu e vice-artilheiro do Campeonato Carioca com oito gols.

O que aconteceu

A contratação já havia sido confirmada antes das finais do Estadual. O vice de futebol, Marcos Braz, admitiu, na ocasião, que a negociação já estava sacramentada e o próprio Carlinhos confirmou.

Carlinhos não entrou em campo no segundo jogo da final. O Nova Iguaçu alegou que ele apresentou dores musculares.

O Flamengo tratou a contratação antes da final como uma oportunidade de mercado. Marcos Braz chegou a dizer que "entre ser politicamente correto e defender os interesses do clube, preferiu defender os interesses do clube", alegando ainda que o jogador possuía outras propostas.

Carlinhos chega para ser uma "sombra" a Pedro, que foi artilheiro do Campeonato Carioca. Gabigol segue supenso por tentativa de fraude em exame antidoping.

O atacante se apresentou hoje (8) no Ninho do Urubu, treinou com os novos companheiros e recebeu o carinho de Tite.