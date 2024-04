Ex-São Paulo, Gabriel Sara recebe prêmio de jogador do mês na segunda divisão da Inglaterra

O meia Gabriel Sara, revelado pelo São Paulo, vive grande fase no Norwich City, equipe que disputa a segunda divisão da Inglaterra. O brasileiro, principal destaque do time na temporada, com 24 participações em gols, foi eleito o melhor jogador do mês da EFL Championship. O jogador celebrou o prêmio recebido.

"Receber esse carinho faz com que eu me sinta em casa. E a melhor forma de retribuir é dentro de campo, colocando o Norwich de volta na Premier League, que é o objetivo que todos aqui temos", disse o meia.

Sara anotou 4 gols e 2 assistências nos últimos seis jogos da equipe na segunda divisão inglesa. Um desses gols, contra o Rotherham, foi eleito nesta semana como o



mais bonito de março pela torcida do Norwich, que também escolheu o ex-são-paulino como seu Jogador do Mês.

O Norwich disputou a divisão de elite do país pela última vez em 2022 e, após um início ruim de temporada, atravessa grande momento. Atual 6? colocado da EFL Championship, o time ocupa a última vaga dos playoffs, restando apenas cinco rodadas para o fim da primeira fase.

Destaque da equipe com 12 gols e 12 assistências na temporada, Sara comentou sobre jogar em diferentes posições. Pelo Norwich, o jogador já atuou de volante, meia armador e até ponta-direita.

"Eu joguei boa parte do campeonato como segundo homem de meio-campo e em muitos jogos fui até mesmo esse jogador mais recuado do meio. Depois, o treinador optou por me utilizar como um camisa 10 mais centralizado e mais perto do gol. E mais recentemente, tenho jogado na ponta-direita, como um meia aberto", comentou o jogador.

O ex-São Paulo, que se prepara para ser pai pela primeira vez, no meio do ano, afirmou que busca disputar a primeira divisão do Campeonato Inglês: "Eu quero que minha filha já nasça com o papai jogando a Premier League".