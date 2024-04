Esquiva culpa 'motorista bêbado' por acidente: 'Quase perdi minha família'

A família do pugilista Esquiva Falcão, medalhista de prata nas Olimpíadas de 2012, se envolveu em um acidente na última sexta-feira (5), na cidade de Piraí, no Rio de Janeiro.

O que aconteceu

O carro onde estavam a esposa, dois filhos e um amigo de Esquiva Falcão foi atingido por um caminhão. O lutador e sua outra filha estavam em outro veículo, mas que não se envolveu no acidente.

A esposa de Esquiva Falcão foi levada para o hospital. Suelen, no entanto, não teve ferimentos graves e foi liberada no dia seguinte. Os demais envolvidos no acidente não foram encaminhados ao hospital.

Esquiva Falcão acusou o motorista do caminhão de estar embriagado. O boxeador relatou o acontecido nas redes sociais e afirmou que o outro veículo estava em alta velocidade.

Quase perdi a minha família inteira e meu amigo em um acidente por culpa de um motorista que estava dirigindo bêbado. Quando cheguei perto, senti o cheiro da cachaça dele e é impressionante como parecia não estar preocupado. Esquiva Falcão, em breve contato com o UOL

Esquiva Falcão e sua família estavam a caminho de Sorocaba (SP). Eles se mudaram do Espírito Santo para a cidade do interior paulista.

O boxeador não registrou um boletim de ocorrência no local, mas afirmou ao UOL que seu advogado foi até o local do acidente e está tomando as medidas cabíveis. Ainda não se sabe se o motorista do caminhão realizou o teste do bafômetro.