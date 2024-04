Emoção e legado: Os bastidores do último título de Endrick no Palmeiras

Endrick queria muito se despedir do Palmeiras com um título e o Campeonato Paulista era a última chance. O camisa 9 foi decisivo contra o Santos, cumpriu seu objetivo e deixará uma ótima impressão final. O UOL esteve no gramado após o apito final e conta alguns bastidores da última conquista do atacante pelo alviverde.

Pai avisa: "Daqui a alguns anos devemos voltar"

Douglas Ramos, pai de Endrick, estava com toda sua família no Allianz Parque para acompanhar a última conquista do jovem pelo Palmeiras. Ele conversou com o UOL e evitou falar em "dever cumprido" de seu filho no clube, pois ele irá retornar no futuro.

Eu não falo 'dever cumprido' porque daqui a alguns anos nós devemos voltar para a casa onde nos acolheu, onde confiaram no meu filho, na minha família, então não falo dever cumprido porque vai ter um retorno à casa. Muito feliz pelo título. Queria muito sair daqui com o título e sempre agradeço ao Endrick, a dedicação, foco, determinação, humildade. Espero que ele continue sendo esse garoto que não só o torcedor palmeirense, mas todos que gostam de futebol também gostem dele.

O sonho de Douglas era ser jogador de futebol, mas acabou não acontecendo. Ele conseguiu realizar esse sonho através de seu filho, e ficou muito emocionado ao relembrar de todas as dificuldades no caminho. Cintia, mãe de Endrick, também chorou ao conceder entrevistas aos jornalistas.

O legado: Comemoração virou mania

Torcedores do Palmeiras que tiveram acesso ao gramado do Allianz Parque após o título recriaram a comemoração de Endrick Imagem: Flavio Latif/UOL

A comemoração de Endrick ao marcar o gol que garantiu o Palmeiras na final do Paulistão foi replicada inúmeras vezes pelos palmeirenses que tiveram acesso ao gramado após a conquista do título — muitos deles eram familiares de atletas ou pessoas muito próximas.

Endrick era o jogador mais "marcado" pelos fãs. Na comemoração, os jogadores do elenco estavam atendendo pedidos de fotos e autógrafos de várias pessoas tranquilamente, enquanto Endrick tentava se multiplicar para tentar atender todos que queriam um registro.

Endrick atuou no sacrifício nas finais e vai desfalcar o Palmeiras. A família do jogador confirmou que ele sentia muitas dores durante a última semana, e que o trauma na coxa direita na última data Fifa se agravou na partida contra o Novorizontino. Endrick será baixa do Alviverde nos próximos jogos.

Aos 17 anos, Endrick encerrará sua passagem pelo Palmeiras com cinco títulos conquistados: dois do Brasileirão (2022 e 2023), dois do Paulistão (2023 e 2024) e uma Supercopa do Brasil (2023).

Abel: Endrick estava a 70%

O treinador revelou na coletiva que Endrick ainda não estava totalmente recuperado da pancada que sofreu há duas semanas no amistoso contra a Espanha.

