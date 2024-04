De pré-contrato assinado, atacante Igor Jesus tem foto vazada com a camisa do Botafogo

O Botafogo foi agressivo no mercado da bola nesta temporada. O Alvinegro carioca trouxe diversos reforços para 2024 e foi premiado com a vaga na fase de grupos da Copa Libertadores.

Além disso, o Glorioso também já adiantou que dois jogadores vão chegar na janela de transferências do meio do ano: o volante Allan e o atacante Igor Jesus.

Igor Jesus está no Shabab Al Ahli, dos Emirados Árabes Unidos, mas já assinou um pré-contrato com o Botafogo. Nesta semana, o jogador teve foto com a camisa alvinegra vazada na internet.

Revelado nas categorias de base do Coritiba, o atacante de 23 anos vem tendo temporada de destaque no futebol árabe, com sete gols marcados em 14 jogos.

Antes da chegada de Igor Jesus, o Glorioso terá diversos compromissos. O mais próximo deles é já nesta quinta-feira, pela Copa Libertadores. O Alvinegro carioca encara a LDU-EQU, às 19h (de Brasília), no Nilton Santos, pela segunda rodada do Grupo D.