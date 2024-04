Com CR7 expulso, Al-Hilal bate Al-Nassr, aumenta recorde e vai a final

O Al-Hilal venceu o Al-Nassr por 2 a 1 e garantiu a classificação para a final da Supercopa Saudita. Al-Dawsari e o brasileiro Malcom marcaram os gols do time de Jorge Jesus, e Mané descontou para o adversário em jogo marcado pela expulsão de Cristiano Ronaldo.

O Al-Hilal, agora, vai encarar o Al-Ittihad na decisão da Supercopa Saudita. O time de Benzema venceu o Al-Wehda por 2 a 1, também nesta segunda-feira, e carimbou a vaga na final. O Al-Nassr, de Cristiano Ronaldo, volta suas atenções para o restante da temporada.

Com 33 vitórias seguidas, a equipe de Jorge Jesus volta a campo nesta terça-feira para o jogo de ida da semifinal da Champions da Ásia, contra o Al Ain. O Al-Nassr encara o Al Feiha no dia 19 (sexta-feira), pelo Campeonato Saudita.

Como esperado, as duas equipes travaram um duelo equilibrado na primeira etapa, com boas chances para ambos os lados. O Al-Hilal foi um pouco mais incisivo que o Al-Nassr, mas o jogo foi para o intervalo com o placar zerado.

O time de Jorge Jesus voltou melhor para o segundo tempo e, aos 15 minutos, inaugurou o marcador. Após boa jogada de Milinkovic-Savic, Al-Dawsari invadiu a grande área e finalizou rasteiro no canto esquerdo do goleiro para marcar o primeiro gol do Al-Hilal.

Com a vantagem no placar, o Al-Hilal manteve a tranquilidade para chegar ao segundo gol. Aos 27 minutos, Michael encontrou Malcom sozinho na grande área. O brasileiro desviou de cabeça para ampliar o marcador a favor da equipe.

Aos 40 minutos, Cristiano Ronaldo se desentendeu com um jogador do Al-Hilal e acabou sendo expulso de campo. O português recebeu cartão vermelho após derrubar o adversário em um lance isolado na lateral do gramado.

Mesmo com um a menos e perdendo por 2 a 0, o Al-Nassr conseguiu descontar já nos acréscimos da partida, com Mané. Todavia, o gol não foi suficiente para evitar a eliminação.