Corinthians x Nacional-PAR: veja prováveis escalações e informações do jogo válido pela Sul-Americana

O Corinthians recebe a equipe do Nacional-PAR nesta terça-feira, às 19 horas (de Brasília), no gramado da Neo Química Arena, em Itaquera. O duelo é válido pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana.

O Timão busca sua primeira vitória no torneio continental, já que empatou na estreia com o Racing-URU por 1 a 1, em Montevidéu. A equipe comandada por António Oliveira está na segunda colocação do grupo F, atrás do Argentinos Juniors, que venceu o Nacional-PAR na primeira rodada por 3 a 2.

Para o duelo diante dos paraguaios, o técnico António Oliveira terá duas ausências certas: o volante Maycon e o lateral esquerdo Palacios. A dupla não se encontra 100% fisicamente e deve demorar mais um tempo para retornar aos gramados. Já o meia Igor Coronado, recuperado de dengue, vem participando parcialmente de treinos com o grupo e pode voltar a ser relacionado.

Uma alternativa que vem sendo estudada pela comissão técnica é a entrada de Ángel Romero no time titular, para dar mais leveza ao sistema ofensivo. O desempenho na estreia, contra o Racing-URU, não agradou à comissão técnica.

O Corinthians não perde há cinco jogos, incluindo o amistoso contra o Londrina, e busca manter os bons números recentes diante do Nacional-PAR, que perdeu três de seus últimos quatro compromissos.

O time comandado por Victor Bernay, além de não ter começado bem a Sul-Americana, se encontra na última colocação do Apertura, com seis pontos conquistados em 11 jogos até o momento.

FICHA TÉCNICA



CORINTHIANS X NACIONAL-PAR

Local: Neo Química Arena, em São Paulo



Data: 9 de abril de 2024, terça-feira



Horário: às 19h00 (de Brasília)



Árbitro: Jhon Ospina (COL)



Assistentes: Jhon Galeggo (COL) e Richard Ortiz (COL)



VAR: Yadir Acuña (COL)

CORINTHIANS: Cássio; Fagner, Félix Torres, Gustavo Henrique e Hugo; Raniele, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Wesley, Yuri Alberto e Pedro Raul (Romero)



Técnico: António Oliveira

NACIONAL-PAR: Antony Silva; Brian Blasi, Sergio Ojeda e Leonardo Rivas; Jordán Santacruz, Edgardo Orzusa e Fernando Alfaro; Lugo, Velazco e Tiago Caballero



Técnico: Victor Bernay