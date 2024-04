Corinthians encerra preparação para jogo contra Nacional-PAR; veja provável escalação

O Corinthians encerrou na manhã desta segunda-feira a preparação para o jogo contra o Nacional-PAR, pela 2ª rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. O duelo será amanhã, às 19 horas (de Brasília), na Neo Química Arena.

Para o duelo, o técnico António Oliveira terá duas ausências certas: o volante Maycon e o lateral esquerdo Palacios. A dupla não se encontra 100% fisicamente e deve demorar mais um tempo para retornar aos gramados. Já o meia Igor Coronado vem participando parcialmente de treinos com o grupo e tem status de dúvida para o confronto.

Assim, o provável Corinthians que enfrenta o Nacional-PAR tem: Cássio; Fagner, Félix Torres, Gustavo Henrique e Hugo; Raniele, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Wesley, Pedro Raul (Romero) e Yuri Alberto.

Na estreia da Sul-Americana, o Corinthians empatou por 1 a 1 com o Racing-URU, em Montevidéu. É fundamental para o Timão vencer o Nacional-PAR, que estreou perdendo para o Argentinos Juniors na competição.

Veja como foi o treino:

Os atletas tiveram uma ativação física na academia antes de aquecerem no gramado. Depois, o técnico António Oliveira organizou uma atividade tática para realizar os últimos ajustes na equipe que deve iniciar a partida diante dos paraguaios.

Após o trabalho no gramado, os jogadores iniciaram a concentração no Hotel Gildásio Miranda, dentro do CT. A delegação ficará por lá até amanhã, antes da saída para o estádio.