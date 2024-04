Contra Nacional-PAR, técnico do Corinthians será novamente registrado na súmula como auxiliar

Assim como aconteceu na estreia da Sul-Americana, o técnico António Oliveira será registrado na súmula como auxiliar do Corinthians diante do Nacional-PAR. A bola rola nesta terça-feira, às 19 horas (de Brasília), na Neo Química Arena.

Isso se deve pelo simples motivo de António ainda não ter recebido sua carteirinha que comprova a conclusão da Licença UEFA Pro, necessária para treinadores comandarem equipes em torneios organizados pela Conmebol, como a Sul-Americana. Portanto, por mais que o técnico tenha liberdade à beira do gramado, ele não assina o documento como comandante do time.

Quem será registrado como técnico é o auxiliar Bruno Lazaroni, como aconteceu diante do Racing-URU. A expectativa do Timão é que António recebe o documento da conclusão da Licença UEFA Pro em maio.

O Corinthians está na segunda colocação do grupo F da Sul-Americana, com um ponto conquistado. Vencer o Nacional-PAR seria importante para a equipe disputar a liderança da chave com o Argentinos Juniors, que tem três unidades.

O que significa, na prática, António ser registrado como auxiliar?

Na prática, para o time, nada muda. António segue com liberdade para ficar à beira do gramado e comandar a equipe durante os 90 minutos das partidas.

Por outro lado, o treinador não tem permissão para conceder entrevista coletiva. Assim como na estreia, Lazaroni falará com a imprensa após o duelo.