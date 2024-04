Com trabalhos táticos, Internacional realiza penúltimo treino antes de jogo pela Sul-Americana

O Internacional realizou na tarde desta segunda-feira, no CT Parque Gigante, o penúltimo treino antes do confronto contra o Real Tomayapo-BOL, pela segunda rodada da Copa Sul-Americana. As equipes se enfrentam nesta quarta-feira, às 21h (de Brasília), no Beira-Rio.

A primeira parte das atividades, que contou com trabalhos de trocas de passes e posse de bola em espaço reduzido, foi aberta à imprensa. Posteriormente, com o treino já fechado, Eduardo Coudet comandou exercícios táticos de posicionamento e movimentação.

Também nesta segunda-feira, o Internacional oficializou a contratação do goleiro Fabrício, que estava no Nova Iguaçu. O atleta já foi registrado no BID da CBF e está apto a estrear pelo Colorado.

Nesta terça-feira, o Inter retorna ao CT Parque Gigante, novamente no período da tarde, para encerrar a preparação visando a segunda rodada da Sul-Americana. O Colorado busca, após empate sem gols com o Belgrano-ARG na estreia, conquistar a primeira vitória na competição. A equipe integra o Grupo C, que também conta com o Delfín-EQU.