Champions: Mídia da Espanha divulga ameaça de atentados do Estado Islâmico

Veículos da mídia espanhola alertaram para ameaças terroristas do Estado Islâmico nos jogos das quartas de final da Liga dos Campeões.

O que aconteceu

A rádio Cope e os jornais As e Marca reproduziram uma imagem com a ameaça de atentados do grupo terrorista nos jogos desta semana. De acordo com a imprensa espanhola, a peça foi tornada pública pela fundação Al-Azaim, que difunde mensagens do Estado Islâmico.

A ameaça traz o escrito "Matem todos eles" e cita o nome dos quatro estádios que receberão as partidas de ida, além de mostrar um homem armado. São eles: Emirates Stadium (Londres), Parque dos Príncipes (Paris), Metropolitano Arena (Madri) e Santiago Bernabéu (Madri).

Os países que terão os confrontos são Espanha, Inglaterra e França. Segundo o Marca, as autoridades espanholas receberam a suposta ameaça e avaliam a necessidade de medidas extras de segurança.

Os duelos de ida das quartas de final da Champions ocorrem amanhã e na quarta. Real Madrid x Manchester City e Arsenal x Bayern de Munique serão realizados na terça, enquanto Atletico de Madrid x Bortussia Dortmund e PSG x Barcelona no dia seguinte. As partidas de volta estão marcadas para a semana que vem.