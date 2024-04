Carille admite que Abel merecia prêmio de melhor técnico do Paulista: "Tem que ganhar o campeão"

Depois de dois anos, Abel Ferreira enfim foi consagrado como o melhor técnico do Campeonato Paulista. O treinador do Palmeiras superou Fábio Carille, do Santos, e levou o troféu para casa nesta segunda-feira. O comandante do Peixe admitiu que o rival merecia.

"Eu fui campeão em 2019 e não ganhei. Fiquei muito chateado. Tem que ganhar quem é campeão. Por isso, o Abel tinha que ganhar", comentou Carille.

Essa foi a primeira vez que Abel ficou com o prêmio. Mesmo campeão do Estadual nas temporadas de 2022 e 2023, o técnico ainda não havia sido eleito o melhor no cargo.

Na primeira oportunidade foi superado por Rogério Ceni, então técnico do São Paulo, e no último ano Thiago Carpini, que comandou o Água Santa na ocasião.

Em 2024, o Palmeiras se consagrou campeão paulista após vencer o Santos por 2 a 0, no Allianz Parque, no último domingo.

Carille, que já venceu o Paulistão três vezes na história, foi o escolhido pela diretoria do Peixe para liderar o processo de reconstrução do clube e conseguiu chegar à final do Estadual.