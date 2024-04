Boca Juniors é punido após atos de racismo de torcedores contra o Palmeiras

Na noite do último domingo (7), o Boca Juniors soltou um comunicado informando que a equipe foi punida pela Conmebol por conta de atos racistas de torcedores em seu último jogo da Libertadores em La Bombonera, na semifinal, contra o Palmeiras, em 28 de setembro do ano passado.

O Boca Juniors terá a capacidade de um dos setores de seu estádio reduzida em quase 50% (2900 torcedores a menos) e será obrigado a hastear uma bandeira com a frase "basta de racismo", além da multa de 100 mil dólares (R$ 506 mil).

Em nota, o clube xeneize pediu mais respeito de seus torcedores nos próximos jogos internacionais.

"No âmbito de um novo jogo internacional em La Bombonera, apelamos aos torcedores para que reflitam e vivam o jogo com a paixão que nos caracteriza, mas longe de qualquer tipo de manifestação racista e atos xenófobos. Ratificamos o nosso compromisso com o futebol livre de qualquer tipo de discriminação", foi escrito.

Comunicado de Prensa respecto de las sanciones impuestas por #CONMEBOL. pic.twitter.com/wJJAz4rIMB ? Boca Juniors (@BocaJrsOficial) April 7, 2024

Nos vídeos registrados pelos palmeirenses presentes em La Bombonera, é possível ver um torcedor do Boca segurando um celular exibindo a palavra "macaco". Em outra gravação, aparecem diversos torcedores argentinos fazendo gestos alusivos ao animal.

O Boca Juniors ficou de fora da atual edição da Libertadores. A equipe está na disputa da Copa Sul-Americana e figura no Grupo D, que também conta com o Fortaleza.

