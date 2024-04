Arthur Elias valoriza preparação da Seleção feminina para as Olimpíadas e projeta duelo contra o Japão

Na tarde desta terça-feira, a Seleção Brasileira feminina terá seu último compromisso na SheBelieves Cup 2024. O Brasil encara o Japão, às 17 horas (de Brasília), no Lower.com Field, nos Estados Unidos, para definir quem fica com o terceiro lugar da competição.

Anunciado como técnico da Canarinho em setembro do ano passado, Arthur Elias está há poucos meses à frente da equipe. No entanto, já teve oportunidade de disputar duas competições e enfrentar grandes seleções, como Canadá, Japão e Estados Unidos. Os torneios tem sido forma de preparação para as Olimpíadas de Paris, que terão início em junho deste ano.

O treinador da Seleção comentou sobre a importância de poder encarar as japonesas novamente e valorizou toda a preparação que o time vem tendo para os Jogos Olímpicos.

"A importância do jogo é bastante grande. Nessa preparação que tem sido curta, valorizamos bastante todas as partidas que fazemos para um grande objetivo, que são as Olimpíadas. O fato de ser contra o Japão, uma segunda partida, com uma viagem no meio e com dois dias apenas entre uma partida e outra, simula de alguma forma o que vamos encontrar na fase de grupos dos Jogos Olímpicos. Mas cada jogo tem sua história, o próprio plano estratégico do jogo pode ser diferente. Amanhã é desfrutar da partida. Vamos jogar em um grande campo, rápido, que nos favorece. Enfrentaremos uma equipe que vai nos avaliar em todas as fases do jogo, que é uma grande seleção, muito sincronizada e eficiente dentro do campo. Precisamos aproveitar esses jogos fortes para ir criando consistência e fazer as avaliações necessárias", disse o comandante em coletiva nesta segunda-feira.

As duas equipes voltam a se encontrar após cinco meses. Nos últimos dois amistosos, disputados no Brasil em novembro e dezembro de 2023, as brasileiras venceram um e perderam outro. Arthur Elias falou sobre o que espera do novo duelo contra o Japão e acredita em uma Seleção "muito melhor".

"Esperamos um modelo de jogo que tem alternativas de sistema. Elas têm os comportamentos de um jogo bastante apoiado, rápido, que tem muita ação na última linha com as corridas em facão. É uma equipe bastante qualificada e que tem uma marcação que varia a altura. Eu vejo que o Japão vai entrar mais ou menos dentro do estilo daquilo que encontramos nos jogos no Brasil. O que está diferente é a Seleção Brasileira, eu garanto isso. Estamos em um momento muito melhor do que estávamos nos confrontos contra o Japão, tanto em termos individuais quanto em termos coletivos. As ideias estão muito mais claras para elas", declarou o técnico.

Por fim, o comandante da Amarelinha destacou que seguirá fazendo testes na Seleção até o último momento possível, afirmando que jogadoras que ainda não estiveram nas últimas convocações também podem integrar o grupo que irá às Olimpíadas.

"Temos o jogo de amanhã, temos uma próxima convocação. Essas avaliações são constantes e não são só nos jogos da Seleção Brasileira. Claro que eles têm um peso grande, mas os treinos, todos os dias que estamos juntos, o ambiente, o entendimento das jogadoras. Tudo isso faz parte da construção de uma equipe vencedora. Mas também os jogos que elas fazem nos clubes, o que estão fazendo no dia a dia. Eu também tenho que entender e avaliar elas o melhor possível dentro do que elas estão fazendo nos seus clubes, e essa avaliação vai ser até o último dia que eu tiver para convocar, porque eu vejo um equilíbrio muito grande. Eu abri a Seleção Brasileira, mesmo próximo das Olímpiadas, para muitas atletas terem oportunidade. Temos observado outras que nunca vieram também, e se estiverem em um bom momento, forem bem, podem estar nas Olimpíadas. Futebol é assim", concluiu Arthur.