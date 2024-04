Arrascaeta enaltece Gabigol e ressalta tamanho do atacante para o Flamengo

Do UOL, no Rio de Janeiro

Craque do Campeonato Carioca, Arrascaeta falou sobre a ausência de Gabigol no dia a dia do Flamengo. O uruguaio citou a grandeza do camisa 10 no clube e não revelou se pediu para o companheiro renovar o contrato. Após o título no domingo, o meia publicou uma imagem antiga dos dois ao lado de Bruno Henrique.

A gente sabe, falou no vestiário ontem, o tamanho que ele é para o nosso grupo, para o Flamengo, pela história que tem aqui. Ainda acredito que ele possa nos ajudar muito daqui para frente também. Tomara que em breve ele possa estar de volta conosco. Arrascaeta

O que mais ele disse?

FlaUruguai: "Fico feliz, ter jogadores da minha seleção, do Uruguai, por perto. Eles começaram muito bem o ano, Nico chegou agora mas já mostrou a capacidade e qualidade que tem."

De la Cruz: "Qualidade do Nico eleva muito na criação do time, dá muito dinâmica, fico feliz que esteja conosco agora aqui no Flamengo, brigamos muito para que ele conseguisse chegasse, um tempo nos falando. Acho que ele pode fazer um grande ano, ser importante aqui e nos ajudar a levar mais títulos"

Título: "É importante, 2023 foi um ano difícil para nós, a gente sabia que esse ano trabalhamos muito desde o 1º dia para conquistar esse título, fizemos o que tínhamos que fazer e ficamos felizes com isso. Mas temos muitos desafios daqui para frente, temos que acreditar no trabalho do treinador, vai ser um grande ano para nós"

2024: "A gente, cada vez que entra pelo Flamengo, tem que entrar para ser campeão. Ano passado foi um ano atípico, esse ano começamos bem, tomara que continuemos melhorando. Focar no que vem daqui para a frente"