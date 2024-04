Após vice, Carille terá duas semanas para preparar o Santos para nova "Copa do Mundo"

Após perder para o Palmeiras na final do Campeonato Paulista, o Santos já está pensando no futuro. O foco do clube agora é a Série B do Campeonato Brasileiro. E o técnico Fábio Carille terá um bom tempo para trabalhar as suas ideias antes do início do torneio.

Neste domingo, o comandante destacou que a liga nacional passa a ser a nova Copa do Mundo e que só agora ele vai estuar os adversários que o time terá pela frente.

"A nossa Copa do Mundo era o Campeonato Paulista, não olhei para os outros times além dos que a gente enfrentou. E acredito que os times vão mudar. O Ituano caiu e deve dar uma resposta na questão de qualificação. A gente sempre quer mais. Mas também isso muito inclui o meu trabalho", disse.

"Agora tenho duas semanas para trabalhar. Nossa Copa do Mundo passa a ser a Série B. Vou trabalhar, definir mais algumas coisas", completou.

O Santos encerrou o Paulistão com bons números. Em 16 partidas, foram 10 vitórias, dois empates e quatro derrotas, além de 22 gols marcados e 14 sofridos.

Destes embates, cinco foram contra times da Segunda Divisão do Brasileirão. Neste recorte, foram três êxitos, uma igualdade e um revés.

A CBF ainda não definiu a data da estreia do Alvinegro Praiano na Série B. O primeiro desafio da equipe será contra o Paysandu, em casa, entre os dias 19 e 21 de abril.