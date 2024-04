Após mais de um mês longe, Corinthians volta à Neo Química Arena para tentar vencer a 1ª na Sul-Americana

O Corinthians terá um compromisso complicado na próxima terça-feira. Pela segunda rodada do Grupo F da Copa Sul-Americana, o Timão enfrenta o Nacional-PAR, a partir das 19 horas (de Brasília), na Neo Química Arena.

A partida contra a equipe paraguaia marcará o retorno do Corinthians ao palco alvinegro em Itaquera. O clube não disputa uma partida dentro de seus domínios há mais de um mês e terá o apoio da torcida para alcançar seu objetivo: vencer a primeira nesta edição da Sul-Americana.

A última vez que o Timão jogou em casa foi no dia 02 de março, contra o Santo André, ainda pela 11ª rodada da fase de grupos do Campeonato Paulista. Na ocasião, saiu com a vitória de 3 a 2 graças a gols de Maycon, Yuri Alberto e Pedro Raul.

Desde então, a equipe acumulou uma sequência de quatro duelos longe da Capital paulista, com saldo de dois empates e duas vitórias. No Estádio 1º de Maio, em São Bernardo do Campo, entrou em campo com os reservas diante do Água Santa e ficou na igualdade sem gols com o time de Diadema.

Em seguida, novamente no 1º de Maio, encarou e bateu o São Bernardo por 2 a 0 para avançar à terceira fase da Copa do Brasil - Yuri Alberto e Pedro Raul balançaram as redes para o Corinthians.

Com a eliminação precoce no Paulistão, o Alvinegro ficou sem calendário por cerca de um mês. Para suprir a ausência de jogos, a diretoria conseguiu marcar um amistoso contra o Londrina. No duelo disputado em Cascavel-PR, os comandados de António Oliveira saíram com o triunfo de 3 a 0, com gols de Romero (2x) e Giovane.

Por fim, para fechar a sequência de jogos fora de casa, o Corinthians iniciou sua trajetória nesta edição da Sul-Americana. Em Montevidéu, o Timão cedeu o empate em 1 a 1 ao Racing-URU no fim do jogo. Yuri Alberto inaugurou o marcador, mas Agustín Sani deixou tudo igual aos 40 minutos da etapa final.

Com a igualdade no Uruguai, o time treinado por António figura na segunda posição do Grupo F, com um ponto somado, e volta ao seu estádio para tentar mudar o panorama de maus resultados do início do ano.

Na atual temporada, o Corinthians tem deixado a desejar quando joga na Neo Química Arena. Foram seis jogos, com três vitórias e três reveses. Apesar da oscilação do time, a torcida corintiana sempre marca presença no estádio para ajudar a empurrar a equipe.

Agora, o Alvinegro vai em busca de sua primeira vitória na Copa Sul-Americana para retribuir todo o apoio que tem recebido da Fiel torcida.