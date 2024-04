Após contestações, Weverton vai bem em título do Palmeiras: "Não posso correr de desafio"

O goleiro Weverton foi um dos destaques do Palmeiras no título paulista conquistado no último domingo. A equipe comandada por Abel Ferreira venceu o Santos por 2 a 0 e levantou a taça do Paulistão pelo terceiro ano seguido.

Após o duelo, Weverton falou com exclusividade para a TV Gazeta, e contou como Abel foi importante no período em que seu nome era alvo de contestações por parte de torcedores e imprensa.

"Me marcou muito que na hora que o bicho estava pegando mesmo, o Abel ao invés de fazer o que a maioria faria, de resguardar o goleiro, ele me deu função a mais, pediu para eu dar um upgrade no meu posicionamento, na hora de sair do gol. Eu fui para casa e me perguntei se eles não tinham entendido que as coisas não estavam indo bem para mim, que seria melhor eu ficar mais tranquilo. Mas eu refleti e vi que era uma oportunidade de crescimento, de melhorar. Topei o desafio e tem me ajudado bastante. Hoje tive quatro, cinco saídas do gol que ajudaram. O Santos é um time muito forte, com Joaquim e Gil na bola parada. Pude contribuir e estou muito feliz. Foi um campeonato incrível, de resiliência. Não importa como as coisas começam, e sim como acabam", comentou Weverton durante o programa Mesa Redonda.

O goleiro foi alvo de fortes críticas esse ano, especialmente após o empate por 2 a 2 com o Corinthians, quando ele deixou a bola passar em cobrança de falta batida por Rodrigo Garro. O arqueiro teve outras falhas nesse período, mas não se mostrou abatido e seguiu em frente.

"Isso mostra o Abel que pouca gente conhece. Todo mundo conhece o Abel taticamente, na hora do jogo, mas poucos conhecem o Abel que vê virtudes quando ninguém vê. Naquele momento, lógico que ninguém via virtude em mim, eu passava por dificuldade. E ele disse que confiava em mim. O jogador que eu sou, não posso correr de desafio, minha vida é moldada a isso. No decorrer do tempo, com treino, repetição, as coisas começariam a andar. Aí chega a decisão e pude dar minha contribuição. Colhemos os frutos que plantamos', complementou Weverton.

O Palmeiras bateu o Santos com gols de Veiga, de pênalti, e Aníbal Moreno. Como a ida terminou 1 a 0 para o Peixe, os comandados de Abel Ferreira levaram vantagem no agregado e se sagraram tricampeões do Estadual. Weverton teve algumas intervenções importantes, como em chutes de Diego Pituca e Otero.

O próximo compromisso do Palmeiras será contra o Liverpool-URU, pela 2ª rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. O jogo será na quinta-feira, às 21 horas (de Brasília), novamente no Allianz Parque.