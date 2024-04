Após conquistar o hepta do Gaúcho, Grêmio faz último treino para enfrentar Huachipato na Libertadores

O Grêmio retornou aos treinos após folgar no último domingo graças à conquista do heptacampeonato consecutivo do Gauchão. Na tarde desta segunda-feira, o elenco do Tricolor de Porto Alegre fechou a preparação para o confronto contra o Huachipato, pela segunda rodada da Copa Libertadores.

No CT Luiz Carvalho, os jogadores deram início aos trabalhos na academia. Em seguida, partiram para o gramado com o objetivo de executar a movimentação orientada pela equipe de preparadores físicos do Grêmio.

Depois, o técnico Renato Portaluppi organizou um treinamento tático na segunda parte dos trabalhos com conclusões rápidas em poucos toques. Transição entre os setores, bola parada, avanços ofensivos e sistema defensivo também fizeram parte da atividade.

Os goleiros do grupo gremista também trabalharam bastante ao longo de todos as atividades realizadas nesta segunda-feira.

O Grêmio recebe o Huachipato nesta terça-feira, a partir das 19 horas (de Brasília), na Arena do Grêmio, pelo Grupo C da Libertadores. O Tricolor gaúcho teve apenas um dia para se preparar para o embate, visto que ganhou folga no último domingo.

Em seu segundo compromisso na competição continental, o Grêmio vai em busca da primeira vitória nesta edição, já que perdeu para o The Strongest, na Bolívia, por 2 a 0, no jogo de estreia. Os comandados de Renato Gaúcho chegam confiantes após a conquista do título estadual.

Diferentemente da primeira partida, em que o Renato Gaúcho escalou os reservas, o Tricolor gaúcho deverá ter força máxima contra o adversário chileno.