Ao lado de Cappelletti, André Baran se sagra campeão do Pure Beach

Na noite do último sábado, o catarinense André Baran conquistou o título do Pure Beach, torneio BT 400 na Praia do Francês, ao lado de seu parceiro, o italiano Michele Cappelletti. Na decisão, eles superaram a dupla Daniel Mola, que treina em Campinas, e Giovanni Cariani, paranaense de Maringá, por 6/1 7/6 (7/4).

Como premiação, os atletas levaram para casa US$ 35 mil (R$ 175 mil). A competição é uma das maiores do mundo e conta com 1200 participantes, de 10 países diferentes.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Andre? Baran (@andre_baran)

Esta foi a terceira conquista da dupla e 29ª de toda a carreira de André Baran. Após conquistar sua primeira taça no ano, o brasileiro falou sobre as dificuldades da partida e agradeceu aos torcedores presentes no torneio.

"Tivemos um dia super desgastante, pouco tempo de recuperação, gastamos uma energia inacreditável na semifinal , revertemos um placar muito duro com o trabalho em equipe, isso nos fez gastar 3x mais de energia, tivemos que nos hidratar. Foi um desafio muito grande, dupla muito jovem na final, merecedores, fizemos jogo super duro. Isso nos fez entrar muito ligados. Queria agradecer a torcida que nos ajudou demais", disse.