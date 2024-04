Aníbal chegou pronto e Flaco deu trabalho a Abel: 'Acreditei mais que ele'

Dois argentinos foram os personagens do que deu o tricampeonato ao Palmeiras. Flaco López fez a assistência e Aníbal marcou. Juntos e diferentes. Enquanto o atacante precisou de mais de uma temporada para finalmente render em alto nível, o meio-campista mal chegou, virou titular e já está em casa.

O que Abel disse

Quem é um jogador pronto? Aníbal. O que eu fiz com o Aníbal? Zero. Agradeço a presidente. Com o López?! Muita dor de cabeça, muito treino individual, algumas vezes acreditava mais nele do que ele próprio. Minha missão é ajudar os jogadores a serem melhores. Abel Ferreira, em coletiva de imprensa após o título.

Aníbal Moreno: o caçador

Aníbal Moreno em ação durante Palmeiras x Ituano, jogo do Campeonato Paulista Imagem: Marcello Zambrana/AGIF

O meio-campista argentino de 24 anos foi a contratação mais cara do Palmeiras para esta temporada. A comissão técnica sonhava com o jogador desde o ano passado e ele chegou, pegou a camisa e jogou.

Aníbal foi o único atleta que atuou pelo menos um minuto em todos os jogos da equipe nesta edição do Paulistão. Além disso, marcou dois gols — que não é nem de perto a principal característica do jogador. Tudo isso em menos de seis meses.

Ele se ambientou rapidamente ao clube, e virou titular em questão de poucas partidas. Como definiu Abel, virou o caçador palmeirense em campo. Existem pessoas da diretoria alviverde que já comemoram o fato de o Palmeiras ter pago "só" R$ 35 milhões por um jogador que resolveu os problemas da equipe no meio-campo — que foi um trauma no ano passado.

Aníbal tem contrato com o Palmeiras até o fim de 2028. A contratação custou 7 milhões de dólares (cerca de R$ 35 milhões na cotação atual) de forma parcelada ao Racing, com mais 1 milhão de dólares (R$ 5 milhões) por metas a serem cumpridas pelo jogador no novo clube.

Ele [Aníbal] tem uma coisa que o Danilo não tem. Ele é caçador. Ele constrói e caça. Eu gosto desse tipo de jogador. Abel Ferreira, em entrevista após a segunda partida do ano contra a Inter de Limeira.

Flaco López: o matador

Flaco López é o artilheiro do Paulistão com 10 gols marcados em 12 jogos disputados Imagem: Fabio Menotti/Palmeiras

Flaco chegou ao Palmeiras em 2022 como a contratação mais cara da história do clube. A torcida palmeirense sentia falta de um atacante de peso, e alguém que custou pouco mais de R$ 50 milhões poderia resolver esse problema.

No entanto, o impacto não foi imediato. Na primeira temporada, Flaco atuou em 14 jogos e marcou 2 gols. O jogador chegou ao clube no meio da temporada, e não conseguiu mostrar muito de seu futebol. Pessoas dentro do clube relataram que ele era muito tímido, e estava com problemas para se adaptar ao clima brasileiro.

Em 2023 o argentino também não decolou (8 gols em 40 jogos), mas o Palmeiras e a comissão técnica acreditavam no atleta. Tanto é que o clube fez um trabalho com o departamento de nutrição que fez Flaco ganhar peso e conseguir atuar por mais tempo.

Para esta temporada, o atacante — que era banco do Palmeiras — foi alvo do Racing e do River Plate, mas o Alviverde queria ver Flaco em ação depois de tudo que fez para vê-lo em evolução. E foi o que aconteceu, artilheiro do Paulistão com 10 gols e titular do time de Abel.

Eu estou muito feliz aqui. Minha cabeça sempre esteve aqui. Acho que hoje é um dia pra colocar na cabeça que eu estou no melhor lugar que eu posso estar e vou desfrutar desses momentos aqui. Flaco López, em entrevista ao UOL.

