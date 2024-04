Ancelotti comenta mudanças do Real Madrid em relação ao último jogo contra o City

Real Madrid e Manchester City se enfrentam nesta terça-feira, pelas quartas de final da Liga dos Campeões, no Santiago Bernabéu. Na véspera de um dos maiores jogos da temporada europeia até então, o treinador Carlo Ancelotti comentou as mudanças do Real em relação ao último confronto com o City, pela semifinal da Champions League 2022/2023.

"Temos características diferentes com a bola. No ano passado tivemos o Karim como referência, este ano não temos e alternamos com mais mobilidade na frente. É importante não fixar posições, o que pode ser uma peça chave para amanhã", falou o treinador do Real Madrid.

Ancelotti e Guardiola se enfrentarão pela maior competição de clubes do mundo mais uma vez. O técnico do Real Madrid falou sobre as comparações entre os dois profissionais.

"Isso não me incomoda [as comparações]. Guardiola é um grande treinador e não me incomoda o que as pessoas pensam de mim. Eu me importo com o que o meu clube pensa", disse.

O italiano também garantiu que ainda não definiu seus 11 titulares para o duelo decisivo. Segundo ele, ainda resta uma dúvida.

"Não comuniquei nada aos jogadores [sobre a escalação], só tenho uma dúvida, e amanhã informarei a equipe", contou.

Real Madrid e Manchester City se enfrentam pelo duelo de ida das quartas de final da Champions League 2023/2024 nesta quarta-feira. A bola rola às 16h (de Brasília) no Santiago Bernabéu.