Vitória volta a ser campeão baiano após sete anos e cala torcida do Bahia

O Vitória empatou com o Bahia em 1 a 1 neste domingo, na Arena Fonte Nova, pelo jogo de volta da final do Campeonato Baiano e foi campeão da competição. A equipe comandada por Léo Condé conseguiu manter a vantagem conquistada na ida (3 a 2) e voltou a levantar a taça após sete anos.

Com o resultado, o Vitória conquistou seu 30º troféu Estadual, e diminuiu a distância para o Bahia, que tem 50 títulos. A última vez que o Rubro-Negro Baiano havia sido campeão da competição foi em 2017.

O Bahia entra em campo novamente nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), contra o Náutico, na Arena Fonte Nova, pelas quartas de final da Copa do Nordeste. Enquanto o Vitória recebe o Palmeiras no próximo domingo, às 18h30, pela estreia do Campeonato Brasileiro.

??Pelo jogo de volta da final do Campeonato Baiano, Tricolor empata por 1 a 1 e não reverte a vantagem adversária. Agora é quartas de final da Copa do Nordeste, quarta-feira, contra o Náutico, de novo na Fonte Nova. pic.twitter.com/nmirSqmGqs ? Esporte Clube Bahia (@ecbahia) April 7, 2024

Logo em seguida, aos 19 minutos da etapa inicial, o Bahia empatou. Biel avançou em contra-ataque e cruzou pela esquerda, o goleiro Lucas Arcanjo desviou e a bola ficou com Everton Ribeiro, que dominou e finalizou forte para balançar as redes.

Aos 30 minutos do primeiro tempo, Rezende foi expulso e deixou o Bahia com um a menos. Dudu fez grande passe para Osvaldo, que saiu cara a cara com o goleiro Marcos Felipe e foi derrubado pelo zagueiro perto da área. Após revisão do VAR, o árbitro Emerson Ricardo decidiu aplicar o cartão vermelho.

O Vitória marcou novamente aos 47 minutos da etapa inicial, mas o árbitro marcou o impedimento. Matheusinho fez grande passe em profundidade para Rodrigo Andrade, que saiu cara a cara com Marcos Felipe, driblou o goleiro e tocou para o fundo gol. Porém, o atacante estava à frente da zaga do Bahia.

No segundo tempo, o Vitória administrou a vantagem e o Bahia, com um jogador a menos, não conseguiu pressionar. Assim, o resultado permaneceu em 1 a 1 (4 a 3 no agregado) e o Vitória conquistou seu 30º título.