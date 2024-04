Veja a caravela que navegou pela torcida do Palmeiras com Abel e elenco

Antes da final do Campeonato Paulista, a torcida do Palmeiras prestou uma homenagem ao técnico Abel Ferreira e navegou uma caravela por todo o estádio do Allianz Parque.

O que aconteceu

Minutos antes de a bola rolar, os torcedores do Verdão estenderam uma bandeira de Portugal e iniciaram o percurso da caravela. Na imagem, Abel Ferreira e parte do elenco estavam na embarcação.

O destaque é que a imagem da caravela foi navegando por todo o Allianz Parque. Papéis azuis foram colocados nas arquibancadas para representar o mar.

Na caravela, Abel Ferreira apareceu como comandante principal da embarcação. Durante a navegação, as taças conquistadas pelo treinador foram aparecendo no estádio.

