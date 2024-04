Torcida vaia diretoria do Flamengo no Maracanã após título Carioca

do UOL, no Rio de Janeiro e Colaboração em São Paulo

A diretoria do Flamengo foi vaiada pela torcida no Maracanã após a conquista do Campeonato Carioca neste domingo (7).

O que aconteceu

Durante a cerimônia do título, a torcida protestou contra a diretoria do clube e ecoou vaias pelo estádio do Maracanã.

A diretoria do Flamengo foi chamada para buscar a taça, o que fez com que as vaias aumentassem.

Os jogadores do Flamengo disfarçaram e aplaudiram a cúpula rubro-negra no momento em que a torcida protestava.

Após as vaias, os protestos diminuíram e a torcida focou na comemoração e no momento em que o capitão Arrascaeta ergueu a taça.

Veja o momento: