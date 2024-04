Torcedores do Vitória espalham sardinhas em torno da Fonte Nova; veja

Clima de rivalidade em Salvador: torcedores do Vitória espalharam quilos de sardinha nas ruas próximas à Fonte Nova, palco da final do Campeonato Baiano neste domingo (7). O gesto foi uma provocação ao Bahia, apelidado de sardinha pela torcida rival.

O que aconteceu

Nas imagens, que viralizaram nas redes sociais, é possível ver um torcedor despejando os peixes na via no entorno do estádio.

Com os pés, o homem espalha os peixes, armazenados na carroceria de uma carreta. Ao fundo, aparece a Arena Fonte Nova.

Carros passam atrás e tentam desviar do rastro de sardinhas deixado pelos torcedores.

A ação seria uma resposta dos rubro-negros a uma provocação anterior dos tricolores, que jogaram milho na frente do Barradão, no primeiro jogo da final estadual.

A torcida do Vitória chama o rival Bahia de 'sardinhas', enquanto os tricolores utilizam a alcunha de 'galinhas' para provocar o rival.

A origem do apelido vem de uma entrevista do ex-treinador Joel Santana em 2011, que ao ser perguntado sobre uma sondagem para assumir o Bahia na época, respondeu: "Estou esperando peixe grande, sardinha não!"

Apesar da resposta, Joel acabou treinando o Bahia em 2011, terceira passagem do folclórico técnico pelo Tricolor de Aço, que também trabalhou no Vitória.

Segundo a empresa de limpeza de Salvador, as ruas foram limpas ainda pela manhã.

Bahia e Vitória se enfrentam hoje (7), às 16h - de Brasília - pela decisão do Baiano. O Vitória venceu o jogo de ida por 3 a 2, de virada.

Veja o momento da provocação: