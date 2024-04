Tite explica divisão do pódio e lista méritos do Flamengo em título carioca

Do UOL, no Rio de Janeiro

O técnico Tite chamou a atenção ao chamar Carlos Vitor, do Nova Iguaçu, e dar a medalha a ele pouco antes de levantar a taça com o Flamengo. Ainda no pódio, ele foi abraçado e levou todos os atletas do time adversário para um foto em conjunto. No primeiro título pelo clube, o treinador falou sobre a importância do Campeonato Carioca.

Primeiro ele [Cal] merece. Ele não tem todos os recursos que eu tenho, a estrutura que o Flamengo proporciona. Então, o melhor trabalho foi dele. Eu falei isso antes. Claro que eu quero uma medalha também também depois. Tem comissão, estafe do Fla que ajudou. Mas em dois jogos não teve porrada, não teve bastidor, quem veio para as duas finais viu futebol. Tite

O que mais ele disse?

Sentimento: "Muito emocionante. Eu sei de toda a responsabilidade que eu tenho, da nação rubro-negra. Eu tento passar um pouco de fair-play. Acho que eu e o Carlos conseguimos passar isso. O Flamengo foi a equipe mais disciplinada do campeonato. Você não precisa apelar. Passa uma série de mensagens"

Título: Emoção única de quem está no dia a dia, quem sabe do trabalho. A conquista tem méritos, é do melhor ataque, da melhor defesa, do melhor saldo, da consistência. Ela é de uma grandeza. Passamos por cinco clássicos. O grupo todo está de parabéns. Eu sou um porta-voz, mas é de todos os setores.

Conquista: "Foi uma construção toda. Tem que olhar todos os jogos, todos os momentos, a preparação. É uma construção de todos. Estou falando isso não por demagogia, não preciso mais disso. Eu sei o quanto é importante é uma conquista. A equipe mais disciplinada passa uma coisa boa."

Para quem dedica: "Dedico ao Genor Bachi, que me ensinou e me escalou. Que Deus o tenha"

Time: "É uma equipe equilibrada. É a com mais gols, menos sofridos, a que mais venceu. Quando você tem mais tempo para preparar a temporada, fica mais fácil. A chegada no ano passado facilitou. Confiança. Quando o trabalho é feito com dedicação, os atletas que entram vão dar seu melhor. Como o Bruno Henrique. Não tenho equipe titular, existe os melhores que estão naquele momento"