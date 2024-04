Triatleta Luisa Baptista mostra evolução em tratamento e aparece pedalando

Uma semana após deixar a UTI e ser transferida para o Centro Lucy Montoro, a triatleta Luisa Baptista mostrou novos detalhes de seu processo de reabilitação. Entre os movimentos realizados pela atleta, ela apareceu pedalando em uma bicicleta adaptada.

O que aconteceu

Nas redes sociais, o Time Brasil postou um vídeo mostrando Luisa fazendo tratamento e diz que a atleta segue evoluindo dia após dia.

Luisa tem realizado seu tratamento no Centro de Reabilitação Lucy Montoro, em São Paulo. No vídeo divulgado hoje, a triatleta faz movimentos intensos com os braços e pernas, se levanta sozinha e chega a pedalar em uma bicicleta.

Luisa foi atropelada em dezembro do ano passado enquanto pedalava em São Carlos, interior de São Paulo, e ficou dois meses em coma após sofrer múltiplas lesões e ter de passar por cirurgia.