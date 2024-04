'Risco de alagamento, muito chororô': Arana provoca após título do Atlético

O lateral-esquerdo Guilherme Arana aproveitou o título mineiro do Atlético em cima do Cruzeiro para provocar o maior rival.

Nosso torcedor exploda de alegria. Perdemos duas em casa? Beleza, mas o importante é levantar título. Acho que demos uma resposta hoje. Fiz até um chororô. E quem mora perto da Pampulha é perigoso, risco de alagamento lá, muito chororô , disse em entrevista ao Sportv na saída de campo.

O Galo saiu atrás do Cruzeiro, mas virou o jogo e venceu por 3 a 1. A Raposa jogava pelo empate para ser campeã.

O Atlético-MG levantou o troféu em um Mineirão vazio, já que o mando do segundo jogo era do Cruzeiro, outra vantagem do rival pela melhor campanha na primeira fase. Os clássicos em Minas Gerais têm sido com torcida única por um acordo entre os rivais.

Foi o 49º título mineiro do Atlético, o quinto consecutivo. O Cruzeiro não vence um estadual desde 2019.