Remanescentes de 2018 conquistam 12° título pelo Palmeiras e igualam Dudu

O Palmeiras conquistou neste domingo o tricampeonato consecutivo do Paulistão. Com isso, quatro jogadores do elenco, remanescentes do título Brasileiro de 2018, levantaram sua 12ª taça pelo clube, igualando a marca de Dudu, Ademir da Guia e Junqueira como os atletas com mais títulos na história do Verdão.

Os jogadores que estão no Verdão há sete temporada são o goleiro Weverton, os laterais Mayke e Marcos Rocha e o zagueiro Gustavo Gómez. O atacante Dudu, por sua vez, não consta entre os campeões paulistas de 2024, já que não esteve na lista em nenhum momento.

Antes do quinteto alcançar a liderança desse ranking, o primeiro lugar era dividido apenas entre Ademir da Guia, Junqueira e Dudu. O camisa 7 alcançou o topo da lista no fim do ano passado, com a conquista do Campeonato Brasileiro.

Dudu vem desfalcando o Verdão desde o fim de agosto de 2023, quando sofreu grave lesão no joelho direito. Atualmente, o atleta se recupera da cirurgia e tem previsão de retorno aos gramados entre o fim deste mês e o próximo.

Os jogadores que estão no Palmeiras há sete temporadas possuem agora quatro Campeonatos Paulistas, três Campeonatos Brasileiros, duas Libertadores, uma Copa do Brasil, uma Recopa Sul-Americana e uma Supercopa do Brasil.