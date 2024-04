Reforço para 2024, Bobadilla vive momento abaixo no São Paulo

Uma das contratações do São Paulo, Damián Bobadilla chegou com expectativa para a temporada 2024. O volante, porém, vive momento abaixo no Tricolor.

Nos últimos cinco jogos da equipe, ele não saiu do banco de reservas em quatro (Inter de Limeira, Palmeiras, Novorizontino e Talleres). Apenas na vitória contra o Ituano por 3 a 2, pelo Paulistão, o paraguaio foi acionado pelo técnico Thiago Carpini.

Ao todo, Bobadilla disputou sete jogos, com um gol marcado, chegando a quebrar um galho na lateral direita. Mesmo sem engrenar no São Paulo, ele foi lembrado na última data Fifa pela seleção paraguaia.

Diante das lesões no elenco, o volante pode ter mais minutos no confronto contra o Cobresal-CHI. A bola vai rolar às 21h30 (de Brasília) da próxima quarta-feira, no Morumbis.

Na estreia, o time de Carpini perdeu por 2 a 1 para o Talleres, na Argentina, pela estreia na Libertadores. Lanterna do Grupo B, o São Paulo está atrás do time chileno (1), do Barcelona-EQU (1) e dos argentinos (3).