'Quero ver o Flamengo contra times mais fortes', diz Renato Maurício Prado

O colunista Renato Mauricio Prado avaliou no Fim de Papo o início de temporada do Flamengo após o título carioca e afirmou querer ver a postura do clube contra times mais fortes. Na visão de RMP, a estreia na Libertadores, no empate por 1 a 1 fora de casa contra o Millonarios-COL, e as atuações no estadual ainda não são uma amostra decisiva sobre como será o ano de 2024 do Rubro-Negro

'Flamengo mostrou virtudes sim, mas eu quero ver o Flamengo contra times mais fortes': "Eu confesso a você que, embora eu reconheça que o Carioca é fraco e que o Flamengo fez uma boa campanha, Flamengo mostrou virtudes sim, mas eu quero ver o Flamengo contra times mais fortes. Eu não gostei nem um pouco do que eu vi na estreia da Libertadores e não me venham com papo de altitude de Bogotá. Bogotá, eu tive um filho que morava lá, fui várias vezes, e eu com 40 e tantos anos corria no parque de Bogotá e suava a mesma coisa que suo no Rio de Janeiro. Minha respiração ficava igual e eu estou longe de ser um atleta. Anos-luz de ser um atleta. É como diz, muito bem, o Fábio Mahseredjian, brilhante preparador físico do Flamengo, ele diz: 'se você não disser para o jogador que tem altitude em Bogotá, ele nem percebe. Para mim, não teve desculpas aquela atuação muito ruim do Flamengo na estreia da Libertadores contra um Millonarios que é um time bem fraco, bem modesto. Se jogar Millonarios e Nova Iguaçu não sei não, sou capaz de apostar no Nova Iguaçu. E com um a mais, ainda teve isso. O Flamengo fez um gol em um momento que não merecia o gol. Achou um gol e ganhou uma expulsão e nem assim foi capaz de segurar o resultado".

'O Brasileiro, para mim, passou a ser um grande problema, uma grande incógnita': "Eu confesso que, na teoria, o que o Rosinha [Luis Rosa] falou tá certo, o Flamengo tem um elenco, um técnico, que tem capacidade de brigar por todos os títulos, mas eu quero ver mais. E acho que, por exemplo, o título que seria o mais normal do Tite ganhar, que é o Brasileiro, que ele é um especialista em pontos corridos, já ganhou dois Brasileiros com o Corinthians, tudo bem, ganhou uma Libertadores e um Mundial também, mas ganhou dois Brasileiros. Ele é um técnico bom em pontos corridos, especialmente em pontos corridos. O Flamengo vai ficar nove jogos sem cinco jogadores pelo menos. Os três do meio-campo e os dois laterais e qualquer outro que o Dorival convoque. Então, o Brasileiro, para mim, passou a ser um grande problema, uma grande incógnita. Como o Flamengo vai passar por esses nove jogos? Eu acho, sinceramente, que esse ano, por causa da Copa América, é mais fácil o Flamengo ganhar a Libertadores do que o Brasileiro. Não tivesse a Copa América, eu diria: 'o título mais provável do Flamengo é o Brasileiro'. Mas, com essas nove rodadas vai ser muito complicado. Agora, é candidato a tudo, mas pode perder tudo também".

'O Palmeiras e o Flamengo vão brigar cabeça a cabeça em todos os títulos': "Tá aí o Palmeiras ganhando mais um título. O Palmeiras e o Flamengo vão brigar cabeça a cabeça em todos os títulos. O Atlético-MG é um time que, se acertar agora com o novo treinador, pode também entrar nessa briga. É um time muito forte, ganhou hoje, saiu perdendo, o empate era do Cruzeiro e virou para 3 a 1. Eu não sei se [o Flamengo] vai ganhar todos os títulos. Não sei nem se vai ganhar mais algum. Chance tem, mas eu quero ver jogar mais. O que eu vi até agora no Carioca e na estreia da Libertadores ainda não é uma amostra decisiva para formar uma opinião sobre isso".

