Pedro Henrique tem bom início no Corinthians e vai atrás de manter nível para ganhar mais minutos

O Corinthians fez uma reformulação praticamente completa no elenco para a temporada 2024 e concluiu a chegada de dois 'pacotões' de reforços. O segundo conjunto de contratações trouxe o atacante Pedro Henrique, que estava no Internacional.

O ponta foi anunciado pelo time paulista em 16 de fevereiro e, durante o pouco tempo de clube, já causou uma boa impressão na torcida. O jogador tem acumulado boas atuações e vai atrás de manter o nível para ter maior minutagem.

Até aqui, Pedro Henrique disputou sete jogos com as cores do Corinthians (contando amistosos). O atleta, contudo, foi titular apenas duas vezes e saiu do banco nas outras cinco oportunidades. Com isso, acumula apenas 204 minutos em campo nesta temporada.

O ponta fez sua estreia com o Alvinegro em uma fogueira - entrou aos 15 minutos da segunda etapa no empate em 2 a 2 contra o Palmeiras, substituindo Wesley. Segundo o Sofascore, o jogador acertou os dois dribles que tentou, sofreu três faltas e ainda obrigou Weverton a fazer uma boa defesa.

Durante o clássico, o camisa 15 também ficou bastante marcado por uma atitude que teve. O atacante comemorou muito o gol de empate feito por Rodrigo Garro: saiu correndo e gritando, feliz da vida, e rapidamente caiu nas graças da Fiel Torcida.

Foi após o bom desempenho no clássico que PH ganhou sua primeira chance como titular no Corinthians. O jogador atuou cerca de 65 minutos contra o Cianorte, pela primeira fase da Copa do Brasil, e foi importantíssimo no terceiro gol.

O ponta basicamente construiu todo o lance - apareceu pelo lado direito, driblou um defensor adversário e cruzou na segunda trave para Wesley, que escorou de cabeça para Romero. O paraguaio cabeceou para o fundo das redes e fez o gol do triunfo corintiano.

Após isso, Pedro Henrique voltou a acumular minutos saindo do banco contra Ponte Preta e Santo André, pelo Paulistão, tendo atuações mais discretas. Foi na 12ª rodada do Estadual, com o Timão já eliminado, que o atacante teve sua segunda titularidade. No embate contra o Água Santa, porém, o atleta não correspondeu e deixou o campo logo após o intervalo.

Depois de não ter sido utilizado contra o São Bernardo na segunda fase da Copa do Brasil, o jogador entrou em campo aos 31 minutos da segunda etapa no amistoso contra o Londrina, disputado no fim de março. Novamente, foi importante para um gol: Romero abriu o placar para o Corinthians após o goleiro espalmar um chute de fora da área de PH.

A última partida do ponta com a camisa alvinegra foi a estreia da equipe na Sul-Americana, contra o Racing-URU. Contudo, o camisa 15 teve apenas 16 minutos em campo e não conseguiu se destacar.

Apesar de ter sido importante para alguns gols do Corinthians, o atacante ainda não balançou as redes e nem distribuiu assistências, mas vai em busca de tais contribuições para, quem sabe, ganhar mais minutos e até acirrar a briga por uma vaga no time titular.

Com Pedro Henrique à disposição, o Corinthians fará seu segundo compromisso na Sul-Americana. O Timão encara o Nacional-PAR nesta terça-feira, às 19h (de Brasília), na Neo Química Arena, pelo Grupo F da competição.