Palmeiras bate ferrolho do Santos com brilho de Endrick e é tri histórico

O Palmeiras é tricampeão do Paulista após 90 anos. Hoje (7), o Verdão venceu o Santos por 2 a 0, no Allianz Parque, tirando a diferença do duelo de ida e ficando com a taça.

Os gols foram de Raphael Veiga, de pênalti, e Aníbal Moreno.

Endrick brilhou ao longo do jogo e foi eleito melhor da partida. Em sua última final antes de ir para o Real Madrid, ele sofreu o pênalti do primeiro gol, roubou a bola para começar a jogada do segundo e procurou a bola durante toda a partida.

A conquista é histórica. O tricampeonato do Paulistão só tinha ocorrido uma vez na história palmeirense, há 90 anos, em 1934, quando ainda era chamado de Palestra Itália.

Foi o 10º título de Abel Ferreira no comando do Verdão, se tornando o técnico mais vencedor da história do Palmeiras ao lado de Oswaldo Brandão. Este foi a 26ª conquista do Palmeiras no torneio.

Como foi o jogo

Raphael Claus x Endrick: ameaça e pênalti. Com a final marcada por lances ríspidos e divididas, um lance chamou atenção aos 21 minutos. Endrick recebeu cartão amarelo por reclamação, e durante uma conversa o árbitro foi flagrado falando 'eu vou te tirar' para o atacante, segundo a transmissão da Cazé TV. Menos de 10 minutos depois, Endrick foi tocado por João Paulo dentro da área, Claus não marcou nada em campo, mas foi chamado ao VAR, reviu o lance e assinalou o pênalti que virou gol de Raphael Veiga.

Imagem: Ettore Chiereguini/AGIF

Ao longo do primeiro tempo, o Palmeiras dominou. Foi o Verdão que criou as melhores chances e esteve perto de marcar além do gol que conseguiu. Como iniciou atrás em razão do jogo de ida, a imposição era esperada. Já o Santos conseguiu brecar as armas mais fortes do adversário e foi firme boa parte do jogo.

A segunda etapa do jogo foi aberta e empolgante. Palmeiras e Santos mediram forças em busca do gol, criando oportunidades e alternando o domínio do jogo. O Verdão foi mais feliz e ampliou a vantagem aos 21 minutos e administrou o jogo até conquistar o título.

Gols e melhores lances

Weverton! Diego Pituca bateu em curva de fora da área e a bola iria no ângulo não fosse uma bela defesa do goleiro do Palmeiras, que colocou para escanteio aos cinco minutos de jogo.

Incrível, Gil! Um cruzamento de Piquerez contou com escorada de Flaco e ajeitada de Veiga para uma pancada de Mayke, que acabaria na rede se não fosse Gil, que tirou de cabeça pouco antes da linha.

1 a 0. Raphael Veiga bateu pênalti sofrido por Endrick e colocou o Palmeiras em vantagem aos 32 minutos do primeiro tempo.

Imagem: Fabio Menotti/Palmeiras

Perdeu, Lázaro! Endrick tocou de calcanhar para Mayke, que cruzou. Lázaro tentou de letra e errou.

Pra fora! Murilo subiu mais alto que a defesa do Santos em cobrança de escanteio, mas cabeceou para fora.

Pegou, Weverton! Num contra-ataque, Guilherme entrou cara a cara com o goleiro do Palmeiras e bateu, mas Weverton fechou bem o ângulo e defendeu.

Tira, Mayke! Otero recebeu passe na área, bateu, a defesa rebateu, ele bateu de novo e a bola entraria se não fosse Mayke, que afastou pouco antes da linha, aos 13 minutos do segundo tempo.

2 a 0. Piquerez fez ótima jogada, cruzou para Flaco López escorar e Aníbal Moreno marcar o segundo do Palmeiras.

FICHA TÉCNICA

Palmeiras 2 x 0 Santos

Data e hora: 07/04/2024 (domingo), às 18h (de Brasília)

Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)

Motivo: Campeonato Paulista - Final

Árbitro: Raphael Claus

Auxiliares: Danilo Ricardo Simon Manis e Neuza Ines Back

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral

Público: 41.446 (total)

Renda: R$ 5.244.701,37

Cartões amarelos: Abel Ferreira (téc), Endrick, Zé Rafael, Mayke (PAL); Aderlan, Gil, Morelos (SAN)

Gols: Raphael Veiga, do Palmeiras, aos 32 minutos do primeiro tempo; Aníbal Moreno, do Palmeiras, aos 21 minutos do segundo tempo;

Palmeiras

Weverton; Mayke, Gustavo Gómez (Luan), Murilo e Piquerez; Moreno, Zé Rafael (Ríos) e Raphael Veiga; Lázaro (Luís Guilherme), Endrick (Marcos Rocha) e Flaco López (Rony). Técnico: Abel Ferreira.

Santos

João Paulo; Aderlan (JP Chermont), Gil, Joaquim e Felipe Jonatan (Hayner); João Schmidt, Diego Pituca (Patati) e Giuliano; Otero (Pedrinho), Guilherme e Morelos (Furch). Técnico: Fábio Carille.