Palmeiras terá Lázaro e Santos vai com Morelos para final do Paulistão; veja escalações

Palmeiras e Santos estão definidos para a grande final do Campeonato Paulista de 2024. O Verdão conta como grande novidade a entrada do meia-atacante Lázaro no time titular, enquanto o Peixe teve que fazer uma alteração na equipe.

Além de Lázaro, Abel Ferreira optou pelo retorno de Gustavo Gómez, que se recuperou de lesão e já havia participado do duelo contra o San Lorenzo, no meio de semana, pela Libertadores. Luan e Marcos Rocha foram sacados do time.

Assim, o Alviverde está escalado com: Weverton; Mayke, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez;, Aníbal Moreno, Zé Rafael e Raphael Veiga; Lázaro, Endrick e Flaco López.

O Palmeiras não conta com os atacantes Bruno Rodrigues e Dudu, que se recuperam de cirurgias no joelho, além de Rómulo, impossibilitado de atuar pelo Verdão no Paulista, já que disputou a competição pelo Novorizontino.

Após poupar grande parte dos titulares no empate por 1 a 1 com o San Lorenzo, Abel Ferreira aposta na força da torcida para reverter o placar e levar o Palmeiras ao tricampeonato paulista.

Do outro lado, o Santos vai com Morelos de titular. O atacante colombiano assume a vaga de Julio Furch, que não está 100% após sofrer um processo inflamatório no tendão e músculo adutor esquerdo. Outra novidade é o retorno de Aderlan para a lateral-direita.

Joaquim, por sua vez, está confirmado entre os titulares após desfalcar o último treino da equipe para realizar um trabalho especial na academia.

Assim, o técnico Fábio Carille escalou o Peixe com: João Paulo; Aderlan, Joaquim, Gil e Felipe Jonatan; João Schmidt, Pituca e Giuliano; Otero, Morelos e Guilherme.

O Santos venceu a ida por 1 a 0, na Vila Belmiro, e precisa de apenas um empate neste domingo para se consagrar campeão. Em caso de vitória do Palmeiras por um gol de diferença, a decisão vai para os pênaltis.

A bola rola no gramado do Allianz Parque a partir das 18 horas (de Brasília)