Palmeiras lembra post de 2023 e tira onda do Santos: "Verdadeiro time da virada!"

A vitória por 2 a 0 sobre o Santos, alcançada na tarde deste domingo, marcou o tricampeonato do Palmeiras no Paulistão. Após o triunfo no Allianz Parque, o time alviverde usou seu perfil no X (antigo Twitter) para tirar onda do adversário praiano.

"O verdadeiro time da virada! Que canta, que vibra, que não cansa de fazer história! A nova taça do Paulistão é da família Palmeiras! A Sociedade Esportiva Palmeiras é tricampeã estadual consecutivamente", publicou o clube, com uma arte do elenco e do técnico Abel Ferreira.

Posteriormente, em outro post, o Palmeiras recuperou post feito pelo Santos após a vitória por 2 a 1 pelo Campeonato Brasileiro 2023. "O verdadeiro time da virada! Com gols de Rincón e Marcos Leonardo, Santos vira pra cima do Palmeiras, cala a Arena Barueri e conquista a terceira vitória seguida", publicou o time alvinegro na ocasião.

O Palmeiras recuperou o post e respondeu em tom sarcástico. "Ah, beleza", publicou o clube, com a imagem de um "joinha" e as hashtags "#AvantiPalestra" e "#T3rc3iraAcad3mia". Os dois times vivem tempos de rivalidade acirrada, já que vêm brigando por títulos desde 2015.