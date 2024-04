Nos pênaltis, Noroeste elimina Portuguesa Santista e retorna à elite do Paulistão após 13 anos

Neste domingo, pelo jogo de volta da semifinal do Campeonato Paulista Série A2, a Portuguesa Santista recebeu o Noroeste no Estádio Ulrico Mursa e, após o empate por 1 a 1 no tempo normal, foi derrotada nos pênaltis.

O gol da Briosa foi marcado por Evailton de Franco Rocha, enquanto Pedro Felipe fez para os visitantes.

Assim, com o resultado positivo, o Noroeste retornou à primeira divisão do Campeonato Paulista, o que não acontecia desde 2013, quando caiu para a Série A2.

Por outro lado, a Portuguesa Santista que disputou a elite pela última vez em 2006, tentará o acesso em 2025.

O primeiro jogo da final entre Noroeste e Velo Clube será disputado nesta quarta-feira, no Estádio Benito Agnelo Castellano, enquanto a volta acontece no domingo (14), no Estádio Alfredo de Castilho. Os horários ainda não foram definidos.

Os gols

O placar foi aberto aos 24 da segunda etapa, com Pedro Felipe, do Noroeste.

O atleta deslocou bem o goleiro e garantiu o único da equipe no jogo.

No entanto, a Briosa empatou aos 32, com Evailton.

O jogador aproveitou a sobra na área e mandou para o fundo das redes.

Já nas cobranças de pênalti, após dois desperdiçados por parte da Briosa, sendo o último na trave, o Noroeste garantiu o acesso pelo placar de 4 a 3.