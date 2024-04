No Holandês, Ajax é humilhado pelo Feyenoord com show de ex-Coritiba

O Ajax sofreu uma humilhação histórica neste domingo em duelo pelo Campeonato Holandês.

A equipe de Amsterdã disputou o clássico contra o Feyenoord pela 29ª rodada da competição e sofreu um placar constrangedor: 6 a 0.

Ex-Coritiba, o brasileiro Igor Paixão brilhou no clássico com dois gols, o mesmo número marcado por Yankuba Minteh.

Dávid Hancko e Quinten Timber também deixaram a sua marca na goleada.

Na temporada, Igor Paixão chegou a 11 gols em 40 apresentações com a camisa do Feyenoord.

Ele já superou os números de 2022/23, quando fez 9 gols em 37 apresentações.

A temporada 2023/24 tem sido desastrosa para o Ajax, sexto colocado do Campeonato Holandês.

Recentemente, o time já havia sido goleado pelo Aston Villa, da Inglaterra, na eliminação nas oitavas de final da Conference League.

Agora, corre o risco de ficar fora de competições europeias na próxima temporada.

O Feyenoord é, por sua vez, o segundo colocado na classificação do Holandês, com 69 pontos.

O líder é o PSV, com larga vantagem: 78 pontos.