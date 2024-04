Nauhany Silva e Luis Augusto Miguel são campeões do Roland Garros Junior Series

A paulista Nauhany Silva e e o goiano Luis Augusto Miguel conquistaram neste domingo o título do Roland Garros Junior Series, em São Paulo. Com o resultado, os brasileiros garantiram vaga inédita no Roland Garros Junior, em Paris.

A primeira a entrar em quadra foi Naná, que enfrentou a mexicana Hanne Estrada, que até chegar à final só tinha perdido seus games no torneio. Depois de um início instável, a paulista se recuperou e garantiu seu passaporte para Paris ao vencer a partida por 7/5 6/2.

"Comecei nervosa, não estava tão bem, mas depois fui me soltando e administrei bem o jogo no segundo set. Estou muito feliz com essa conquista e vou dar o meu melhor em Paris", contou Naná sobre a partida.

Nauhany Silva garantiu vaga inédita para o Roland Garros Junior

(Divulgação)

Depois, na final masculina, Guto e o argentino Dante Pagani travaram um duelo digno de final em quase duas horas de partida, vencido pelo goiano por duplo 6/4.

"Jogar Roland Garros sempre foi um sonho para mim que agora vou poder realizar. Foi uma semana incrível, com uma final de alto nível, em que os dois jogaram bem. Eu cheguei a estar atrás no placar, mas consegui buscar e reverter a desvantagem. Não vejo a hora de chegar em Paris", disse.

O Roland Garros Junior Series é uma cooperação entre a Federação Francesa de Tênis (FFT), a Confederação Sul-Americana de Tênis (COSAT) e Confederação Brasileira de Tênis (CBT).