Mídia inglesa critica atuação de Casemiro ante Liverpool: 'Parece acabado'

Imagem: Ash Donelon/Manchester United via Getty Images

Após o empate por 2 a 2 entre Manchester United e Liverpool, o volante Casemiro foi detonado pelos principais jornais da Inglaterra e recebeu as piores notas do clássico.

O que aconteceu

Na 32ª rodada da Premier League, Casemiro foi escalado como titular e jogou os 90 minutos. Na atual temporada, o volante ainda não engrenou boas atuações.

O rendimento do brasileiro foi tema na imprensa inglesa, que deu notas baixas para a atuação do jogador. Em campo, Casemiro recebeu um cartão amarelo e sofreu na marcação.

"Parece acabado", escreveu o jornal "The Sun". O portal ainda deu nota 4 e citou que Casemiro "não consegue mais andar em campo".

Ele parece acabado, infelizmente, uma pálida imitação dos seus dias de glória no Real Madrid e de cinco vitórias na Liga dos Campeões - simplesmente não consegue mais andar em campo. trecho do jornal "The Sun"

"Assustadoramente exposto", disse o "Daily Mail", também da Inglaterra. O volante recebeu a pior nota de todo o time do Manchester United.

A publicação ainda citou que Casemiro não teve controle sobre nenhuma disputa no meio-campo. O jogador voltou recentemente de lesão.