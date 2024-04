"Me deem mais jogadores como ele", diz Guardiola sobre De Bruyne após triunfo diante do Crystal Palace

O técnico espanhol Pep Guardiola, atualmente no comando do Manchester City, elogiou muito a atuação do meio-campista De Bruyne após o triunfo por 4 a 2 diante do Crystal Palace, no qual o belga foi o autor de dois gols e uma assistência.

"Durante o período no Manchester City, os números, a presença e a consistência têm sido fantásticos. É um dos melhores jogadores de toda a história do clube. O primeiro gol é inacreditável e o outro também. A assistência para o Haaland foi muito boa", afirmou Guardiola.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Manchester City (@mancity)

O técnico ainda completou que sem a presença de De Bruyne, o resultado do jogo poderia ter sido outro.

"O Kevin venceu o jogo. Sem ele, talvez não tivéssemos sido capazes de vencer. Podemos falar de táticas, mas me deem mais jogadores como o Kevin".

Com o triunfo diante do Crystal Palace, o Manchester City chegou aos 70 pontos, apenas um a menos em relação ao Arsenal, atual líder do Campeonato Inglês.

Por fim, a próxima partida da equipe será nesta terça-feira, diante do Real Madrid, pela ida das quartas de final da Liga dos Campeões.

A bola rola às 16 horas (de Brasília), no Estádio Santiago Bernabéu.

Já pela Premier League, o time retorna aos gramados no sábado (13), contra o Luton Town, pela 33ª rodada.

A bola rola às 11 horas (de Brasília), no Etihad Stadium.