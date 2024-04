Mbappé afirma estar pronto para duelo do PSG contra o Barcelona: "Não vou me esconder"

O atacante Kylian Mbappé falou neste domingo sobre o confronto entre Paris Saint-Germain e Barcelona pelas quartas de final da Liga dos Campeões e afirmou estar pronto para o duelo. O jogo de ida será realizado nesta quarta-feira, às 16h (de Brasília), no Parque dos Príncipes.

"Esse é o momento dos grandes jogadores. Estou pronto e, como sempre, não vou me esconder", disse Mbappé, em entrevista ao canal Téléfoot.

??Kylian Mbappé avant le choc face au Barça : "Chaque année, cette période est un tournant de la saison. A la fin du mois d'avril, on aura une indication sur le type de saison qu'on est susceptible de faire. Je suis sûr qu'on va tout donner, après le résultat... c'est dans les... pic.twitter.com/IiptFnG6Gr ? Téléfoot (@telefoot_TF1) April 7, 2024

Kylian também comentou qual a importância do confronto para a temporada.

"Todos os anos, esse período é uma virada na temporada. No final de abril teremos uma indicação do tipo de temporada que teremos. Tenho certeza que daremos tudo de nós. Sobre o resultado... está nas mãos de Deus!", completou.

O camisa 10 parisiense foi reserva neste sábado no empate do PSG com o Clermont em 1 a 1, no Parque dos Príncipes, pelo Campeonato Francês. Assim como a maioria dos titulares, ele foi poupado e entrou em campo somente aos 21 minutos do segundo tempo. Apesar do pouco tempo, Mbappé conseguiu dar a assistência para o gol marcado por Gonçalo Ramos.

O astro francês tem dois jogos contra o Barcelona na carreira, ambos pelas oitavas de final da Champions League de 2020/21. Durante a eliminatória daquele ano, Kylian marcou quatro gols e ajudou na classificação do Paris Saint-Germain para as quartas de final.