Matheus Gonçalves, do Flamengo, tem carro roubado após deixar o Maracanã

Do UOL, no Rio de Janeiro

O meia-atacante Matheus Gonçalves teve o carro roubado logo depois de deixar o Maracanã no título do Flamengo no Campeonato Carioca. O jogador falou pelas redes sociais que também teve o celular, medalha do título e uma bolsa levados.

O que aconteceu

O jogador foi assaltado próximo do Maracanã. Ele pediu ajuda para tentar recuperar os pertences.

"RAPAZIADA!!! ACABEI DE SER ROUBADO!!! Levaram meu carro, meus celulares, bolsa, TUDO!!! Descendo o morro da mangueira! Qualquer coisa vocês me falam!!", disse o jogador nas redes sociais.

Matheus afirmou que teve um fuzil apontado para o rosto. A família dele estava junto no veículo.

Minha irmã está arrasada. Não desejo isso para ninguém. Pior cena da minha vida. Todos bem, só fica a imagem na cabeça. Minha medalha também foi, tudo. Matheus Gonçalves