Manchester United x Liverpool: prováveis escalações e onde assistir ao Campeonato Inglês

Neste domingo, o Manchester United recebe o Liverpool pela 32ª rodada do Campeonato Inglês. A bola vai rolar a partir das 11h30 (de Brasília).

Onde assistir

A partida vai ter transmissão na ESPN e no Star+.

Pontuação

Manchester United: 48 pontos em 30 jogos, começou a rodada na 6ª posição.

Liverpool: 70 pontos em 30 jogos, começou a rodada na 1ª posição.

Retrospecto das equipes nos últimos cinco jogos

Manchester United: duas vitórias, duas derrotas e um empate.

Liverpool: três vitórias, uma derrota e um empate.

Prováveis escalações

Manchester United: Onana; Wan-Bissaka, Maguire, Kambwala e Dalot; McTominay, Mainoo e Bruno Fernandes; Antony, Hojlund e Garnacho.



Técnico: Erik Ten Hag.

Liverpool: Kelleher; Bradley, Konate, Van Dijk e Robertson; Mac Allister, Endo e Szoboszlai; Salah, Núnez e Luis Díaz.



Técnico: Jurgen Kloop.

Arbitragem

Anthony Taylor é o árbitro do jogo. Gary Beswick e Adam Nunn são os assistentes, enquanto John Brooks fica no comando do VAR.