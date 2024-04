Maestro do Santos, Giuliano volta ao Allianz após lesão e mira resposta depois de dispensa

A final do Campeonato Paulista será de suma importância para Giuliano. Aos 33 anos, o meia do Santos tenta provar que ainda tem muito futebol para gastar, especialmente após passar por uma dispensa no Corinthians.

O experiente jogador não teve o seu vínculo renovado com o Timão ao final de 2023 e ficou livre no mercado para assinar com o Peixe. O atleta chegou à Vila Belmiro com muita vontade de mostrar o seu valor e vê a decisão do Estadual contra o Palmeiras como uma ótima oportunidade.

Com a camisa alvinegra, Giuliano soma seis partidas, sendo quatro como titular, três gols e uma assistência. Os números só não são melhores pois o meia passou por uma lesão complicada, sofrida justamente no Allianz Parque.

Na derrota de 2 a 1 para o Palmeiras, em 28 de janeiro, Giuliano entrou no decorrer do segundo tempo, mas ficou apenas 11 minutos em campo. Isso porque ele acabou sofrendo uma contusão na panturrilha esquerda.

Na ocasião, o meia criticou o gramado da casa alviverde. "Nesse campo não dá", comentou na saída para o vestiário. O jogador precisou ficar quase dois meses afastado. Ao todo, ele perdeu nove compromissos.

As reclamações ganharam cada vez mais corpo e o Allianz ficou dois meses interditado para a troca do gramado sintético. O problema identificado foi o derretimento do termoplástico, composto que tinha no campo sintético, instalado em 2020. Isso se deu, principalmente, devido às altas temperaturas e poluição na cidade de São Paulo.

O estádio voltou a ser utilizado na semifinal do Paulistão e receberá a final do Campeonato Paulista neste domingo. Agora, Giuliano espera ter mais sucesso no campo para orquestrar o Santos rumo ao título, que não sai desde 2016.

O clássico está marcado para às 18 horas (de Brasília). Na ida, o Peixe venceu por 1 a 0, na Vila Belmiro.