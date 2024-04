Já teve volta olímpica! Quem foi campeão sábado e quais as finais de hoje

Do UOL, no Rio de Janeiro

Os campeonatos estaduais estão no final. No sábado, alguns times já levantaram a taça e fizeram a alegria dos torcedores. Neste domingo, outros clubes tentam seguir o mesmo caminho em diversas finais pelo país. Veja a seguir quem já venceu e quem vai tentar hoje (7).

Quem já ganhou

O Grêmio foi campeão gaúcho. O time de Renato Gaúcho saiu atrás, mas conquistou a virada e venceu o Juventude por 3 a 1, ficando com a taça.

O Ceará foi gigante nos pênaltis e levou o Cearense. Depois de um empate no tempo normal, o time de Vagner Mancini bateu o rival Fortaleza e igualou o número de conquistas, além de interromper uma sequência que já contava cinco títulos seguidos do rival.

No Paranaense, o Athletico confirmou o favoritismo. Fez 3 a 0 no Maringá e garantiu a segunda conquista seguida.

Em Pernambuco, o Sport também levou o bicampeonato. Foi o 44º título pernambucano da equipe que fez valer a vantagem de 2 a 0 da ida contra o Náutico. O segundo jogo foi 0 a 0.

Outros campeonatos também foram resolvidos. O Sergipe levou o Campeonato Sergipano contra o Lagarto e o Altos foi campeão do Piauiense contra o Parnahyba. No Mato Grosso, melhor para o Cuiabá, tetracampeão contra o Rondonópolis, no Cataninense o Criciúma levou a melhor diante do Brusque e no Alagoano o CRB venceu o ASA mais uma vez e conquistou o 34º título.

As decisões de hoje

Santos e Palmeiras decidem o Campeonato Paulista. O jogo de volta será no Allianz Parque, às 18h. Os santistas têm a vantagem de 1 a 0.

Flamengo e Nova Iguaçu brigam pelo Campeonato Carioca. O rubro-negro venceu a ida por 3 a 0 e tenta confirmar o título no Maracanã, às 17h.

Cruzeiro e Atlético-MG tem a final do Campeonato Mineiro aberta. O primeiro jogo foi 2 a 2 na Arena MRV. O segundo será no Mineirão às 15h30.

Bahia e Vitória fazem o clássico pelo Campeonato Baiano. O Leão levou a melhor na ida por 3 a 2. O jogo será na Fonte Nova às 16h.

Vila Nova e Atlético-GO definem o Goiano às 16h. A ida teve vitória do Dragão por 2 a 0. O jogo será no Antonio Accioly.

O segundo turno do Campeonato Amazonense termina hoje. Manaus e Parintins jogam às 18h na Arena da Amazônia. Quem vencer ainda joga a final do Estadual com o Amazonas.