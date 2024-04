Hulk relembra Ronaldinho após título do Atlético-MG: 'Quando tá valendo...'

Após a conquista do título mineiro de 2024, o atacante Hulk apareceu segurando uma foto de Ronaldinho com os dizeres: "quando tá valendo, tá valendo". A provocação faz referência às derrotas do Galo para o Cruzeiro dentro da Arena MRV, mas a vitória em cima do rival na final do Mineiro.

Hulk também fez o gesto do chororô ainda em campo na final do Mineiro, impulsionado por Guilherme Arana, que provocou falando em alagamentos na Pampulha após o duelo, e outros companheiros.

É agradecer a todos. Nosso grupo busca muito estar nas cabeças. Responsabilidade é grande no Minieiro, se perde cai o mundo, se ganha é só mais um. Hoje nosso maior rival, sem nossa torcida, chegar aqui com personalidade, jogar com mais de 62 mil aqui. No finalzinho ali, não gosto de provocar, mas o cara ali falou faz o chororô pra eles porque estão chamando de chorão , disse Hulk após a partida ao Sportv.

O empate sofrido pelo Galo nos minutos finais da primeira final também serviu de motivação para a equipe. O lateral Saravia falou sobre a comemoração do Cruzeiro pelo empate.

"A gente sabe que na nossa casa, com o empate, eles comemoraram muito, acredito que merecíamos um pouco mais de respeito", disse Saravia após a partida.

O atacante Paulinho preferiu comemorar o resultado e seu segundo título pelo Atlético-MG.

"Estamos cansados, tivemos viagem para a Venezuela. Muitas horas de voo, poucas de descanso. Mas hoje era pra dar mais de 100% para conseguir o título. Fomos felizes para virar. Isso que faz um time campeão. Estou muito feliz de contribuir mais uma vez."

Origem da frase de Ronaldinho

Durante sua passagem pelo Atlético-MG, o craque chegou a dizer que o Galo deveria tratar uma partida contra o São Paulo pela fase de grupos da Copa Libertadores da América como um 'jogo-treino', pois os mineiros já tinham garantido o primeiro lugar do grupo. A frase virou motivação para o Tricolor, que venceu no Morumbi. Os brasileiros se enfrentaram novamente no mata-mata e o Galo venceu os dois jogos. Ronaldinho, então, explicou a frase e aproveitou para tirar onda.