Herói contra o Santos, Aníbal Moreno fala sobre primeiro título pelo Palmeiras: "Emoção muito grande"

O volante Aníbal Moreno, autor do gol do título estadual do Palmeiras contra o Santos, neste domingo, falou da sensação de conquistar sua primeira taça com a camisa do Verdão. Os comandados de Abel Ferreira bateram o Peixe por 2 a 0 e se sagraram tricampeões do Paulistão.

"Estou muito feliz. É uma emoção muito grande. Gostaria que minha família estivesse aqui, eles estão longes. Escreveram uma carta e meu coração está feliz. Sabia que tínhamos que reverter a situação e estamos felizes", comentou Aníbal em contato com a imprensa, no gramado.

O camisa 5, contratado no início da temporada, falou do seu período de adaptação no Palmeiras. O jogador conquistou sua vaga de titular naturalmente, ao lado de Zé Rafael.

"Nós jogadores sempre nos falamos, isso me ajuda bastante. Os jogadores possuem muita qualidade, fazem um trabalho muito grande. Torcida incrível, foram até o CT, e é importante que a gente tenha dado mais um título para o Palmeiras", finalizou.

Na temporada atual, Aníbal Moreno possui dois gols em 19 jogos. O atleta foi contratado no início do ano após passagem de sucesso no Racing, da Argentina.

O Palmeiras bateu o Santos com gols de Veiga, de pênalti, e Moreno. Como a ida terminou 1 a 0 para o Peixe, os comandados de Abel Ferreira levaram vantagem no agregado se sagraram tricampeões do Estadual.

O Palmeiras volta a campo na próxima quinta-feira, quando recebe o Liverpool-URU, pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores. A bola rola no gramado do Allianz Parque a partir das 21 horas (de Brasília).