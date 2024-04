Goleiro do United passa vaselina nas luvas contra o Liverpool e intriga web

André Onana, goleiro do Manchester United, foi um dos destaques do clássico contra o Liverpool no Campeonato Inglês hoje (7). Além das defesas, ele chamou a atenção por aparecer passando vaselina nas luvas durante o jogo.

O que aconteceu

Só no primeiro tempo, o Liverpool finalizou 15 vezes e manteve Onana trabalhando. O camaronês chegou a fazer três grandes defesas.

Entre as jogadas, as câmeras de transmissão flagraram o momento em que o goleiro é visto passando nas luvas um material que se assemelha à vaselina.

Apesar de parecer estranho, a vaselina é um produto capaz de aumentar o controle da bola em contato com as luvas, de acordo com os goleiros. Os torcedores nas redes sociais questionaram qual seria o sentido.

Não existem regras proibindo o uso de vaselina ou outros materiais semelhantes em jogos de futebol.

Assunto recorrente

O jogador aposentado Ben Foster, que já defendeu a seleção da Inglaterra e o United, falou sobre o assunto recentemente em seu programa de entrevistas com o convidado Ben Wilson, goleiro do Coventry City.

"Eu me lembro que a primeira pessoa que eu vi fazendo isso foi Joe Hart, na Copa do Mundo de 2014 no Brasil. Ele passou vaselina nas luvas e me disse 'Fozzy, honestamente, muda o jogo'.", contou Ben Foster.