Giuliano lamenta desatenções do Santos em final, mas exalta campanha: "Caímos de cabeça em pé"

O Santos perdeu por 2 a 0 para o Palmeiras, neste domingo, no Allianz Parque, e ficou com o vice do Campeonato Paulista de 2024. O meia Giuliano lamentou as desatenções do Peixe que custaram a derrota, mas exaltou a campanha do clube.

"Não é fácil pegar o clube em uma situação difícil, de rebaixamento, com muitos jogadores chegando, montar uma equipe praticamente do zero e dar uma resposta positiva no estadual. Brigamos pelo título. O Palmeiras é a equipe a ser batida no Brasil", disse à Record TV.

"Foi um jogo de detalhes. Sofremos desatenções e perdemos. Mas caímos de cabeça em pé. Entregamos o nosso melhor. Devolvemos ao nosso torcedor o orgulho de torcer. É só um começo. Temos que devolver o Santos para a Série A", completou.

O Santos volta as suas atenções agora para a Série B do Campeonato Brasileiro. O time estreia no torneio no final de semana dos dias 20 e 21, contra o Paysandu, na Vila Belmiro. A CBF ainda não detalhou a rodada.